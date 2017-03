Power Rangers: nel sequel in arrivo un'altra eroina?

Nel sequel di Power Rangers potrebbe essere introdotta una nuova protagonista femminile, anche per soddisfare le richieste di protagonisti del primo lungometraggio.

Attenzione, non proseguite con la lettura se non volete avere anticipazioni sul reboot della popolare serie televisiva.

Nel secondo capitolo delle avventure cinematografiche dei giovani eroi potrebbe apparire il Green Ranger e Dacre Montgomery ha spiegato: "La maggior parte dei membri del cast, me compreso, ne ha parlato e pensiamo che dovrebbe essere una ragazza. Pareggerebbe i conti: tre ragazze e tre ragazzi. E' un elemento lasciato in bianco. E' un cliffhanger. Chiunque si ritrovi in quella posizione, che si tratti di una ragazza oppure no, creerà inevitabilmente un po' di drammi. Sarà interessante vedere come verrà usato quell'elemento e come si relazioneranno tutti i personaggi alla situazione".

Il regista Dean Israelite ha inoltre aggiunto: "C'è una scena dopo i titoli di coda, quindi le persone dovrebbero rimanere. Anticipa la direzione che potrebbe prendere il prossimo film. Per le persone che conoscono il marchio sarà super entusiasmante. Ci sono così tante idee a cui stiamo pensando per quanto riguarda la direzione in cui ci muoveremo con il sequel".

Il cast del film è composto da Dacre Montgomery (Red Ranger), RJ Cyler (Blue Ranger), Naomi Scott (Pink Ranger), Ludi Lin (Black Ranger), Becky G. (Yellow Ranger) ed Elizabeth Banks (Rita Repulsa). Bryan Cranston sarà infine Zordon, il mentore dei Power Rangers.



Home News Power Rangers: nel sequel in arrivo un'altra...