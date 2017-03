Power Rangers: nel film il primo supereroe omosessuale

Nel film Power Rangers, il reboot della popolarie serie tv prodotto dalla Lionsgate, verrà mostrata la prima protagonista omossessuale all'interno di un blockbuster dedicato ai supereroi.

Il regista Dean Israelite ha rivelato che nel lungometraggio ci sarà una sequenza in cui gli eroi scoprono che Trini, la Yellow Ranger interpretata da Becky G., sta cercando di capire il proprio orientamento sessuale. Uno dei personaggi pensa che Trini sia alle prese con dei problemi con il fidanzato, capendo poco dopo che in realtà la questione riguarda una ragazza. Il filmmaker ha specificato: "E' un momento piccolo ma essenziale per l'intero film. Trini sta facendosi delle domande sulla propria identità. Non l'ha ancora capito del tutto. Penso che l'aspetto grandioso di quella scena sia che dà forza al resto del film dicendo 'Va bene'. Il lungometraggio dice 'Va bene' e tutti i ragazzi devono capire chi sono e trovare il proprio posto nel mondo".

Sul grande schermo, pur essendo presenti nei fumetti, non si è ancora dato spazio alla rappresentazione di un protagonista o di un villain omosessuale, mentre in tv si sono introdotti personaggi importanti senza nascondere il loro orientamento sessuale.

David Yost, interprete del primo Blue Ranger, ha espresso il suo entusiasmo davanti alla notizia, soprattutto considerando che negli anni '90 ha dovuto subire molte critiche e commenti negativi a causa del suo coming out: "Penso che molte persone della comunità omosessuale saranno entusiasta nel vedere quella rappresentazione".

Fanno parte del cast del film, in arrivo venerdì nelle sale, Dacre Montgomery (Red Ranger), RJ Cyler (Blue Ranger), Naomi Scott (Pink Ranger), Ludi Lin (Black Ranger), Becky G. (Yellow Ranger) ed Elizabeth Banks (Rita Repulsa). Bryan Cranston sarà infine Zordon, il mentore dei Power Rangers.

