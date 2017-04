Power Rangers: la nostra videorecensione del film (video)

Valerio Di G.

La videorecensione di oggi ci parla del nuovo film sui Power Rangers con Bryan Cranston e Elizabeth Banks nel ruolo di Rita Repulsa! Il blockbuster è stato creato appositamente per rivisitare il franchise a partire dalle origini dei personaggi e aprire così le porte ad una serie di produzioni con protagonisti gli iconici eroi in divisa colorata. I Rangers nascono nel sottogenere giapponese Super Sentai con serie tv come Kyōryū sentai Juranger (La Pattuglia dei Dinosauri) che sarà poi il punto di riferimento della Saban Entertainment per la produzione dei Power Rangers! Con il suo status di serie tv per bambini, dal 1993 ad oggi il brand ha avuto diverse incarnazioni conservando però gli elementi caratteristici dello show e creandosi così una resistente nicchia di pubblico in continuo aumento. Tra robot-dinosauri, arti marziali strampalate, bizzarre armi e nemici lunatici il mondo sembra sempre aver bisogno dei Power Rangers!

In venticinque anni di trasmissione i Rangers sono infatti apparsi in ben 19 serie TV tra cui Power Rangers in Space, Power Rangers Lost Galaxy, Power Rangers Turbo, Power Rangers Megaforce e via dicendo. I personaggi della Saban sono stati anche protagonisti di un omonimo film cinematografico del 1995, qualche altro lungometraggio televisivo, svariati fumetti, videogiochi e un'infinità di fan-made! A parlarci degli eroi scelti da Zordon per il blockbuster attualmente in sala è Alessia Starace in questa nostra nuova videorecensione!

Power Rangers: la nostra videorecensione del film