Power Rangers: Jason David Frank vuole un film come Logan basato sul Green Ranger!

L'attore Jason David Frank, storico interprete del Green Ranger nelle saga dei Power Rangers, ha dichiarato che il suo personaggio meriterebbe un'uscita di scena come Wolverine in Logan - The Wolverine.

Frank è stato associato al brand dei Power Rangers fino dalla prima stagione tv, nelle quale poi ha interpretato anche il Ranger Bianco, il Red Zeo Ranger e il Black Ranger in Dino Thunder. Nella stora della serie, il suo Tommy Oliver è sempre stato il personaggio più acclamato dal pubblico, e l'attore è molto legato, partecipando ancora a seminari e convention a riguardo. In un'intervista durante il New York Comic-Con, Frank ha dichiarato di voler dare un'uscita di scena degna al suo personaggio, magari sullo stile di Logan di James Mangold:

"Ho parlato con la Saban Entertainment, abbiamo discusso per anni riguardo un progetto interamente dedicato al Green Ranger. Non mi arrendo e, in ogni caso, non è mai stato detto un 'no' deciso. Penso che ci potrà essere un percorso dedicato a lui."

Logan è un film molto cupo e violento, distante anni luce dal mood creato dai prodotti della Saban, e soprattutto arrivato alla fine del percorso di un personaggio durato cinematograficamente per quasi vent'anni. Il nuovo Power Rangers di Dean Israelite non ha avuto una brillante performance ai box office internazionali, racimolando poco più del budget di produzione - senza contare le spese di distribuzione - quindi sembra difficile abbracciare l'ottimismo di Jason David Frank.

