Power Rangers: il trailer ufficiale del film montato come la sigla della serie tv!

Cristiano Ogrisi

Il nuovo film sui Power Rangers sembra allontanarsi decisamente dalle atmosfere vistose, ai limiti del grottesco, della serie tv originale, alla ricerca di qualcosa di più vicino alle tendenze del cinema d'azione di oggi. Se siete fan della saga televisiva e siete rimasti delusi dal trailer serioso del film di Dean Israelite, su YouTube è spuntato un trailer montato seguendo il modello della sigla della serie TV, compresa della sua inimitabile colonna sonora.

Sembra esserci tutto, i personaggi presentati in split screen, Zordon e Rita Repulsa. Per chi volesse rinfrescarsi la memoria, o vedere per la prima volta la sigla ufficiale:

