Cristiano Ogrisi

Quando si parla di saghe, gli studios di solito hanno l'abitudine di programmare tutto il futuro del franchise prima ancora di analizzare i dati dell'uscita del primo film nelle sale. In questo discorso rientra anche la nuovissima saga dei Power Rangers, l'adattamento del classico show tv degli anni '90, che ha aperto questo weeekend in America. Il produttore Haim Saban ha dichiarato a Variety qual è l'aspettativa di vita del franchise:

"Abbiamo già in programma un arco narrativo di sei film. Il pubblico di oggi è sofisticato, basta pensare a Il libro della giungla o Arrival, gli effetti sono incredibili. Il giovane pubblico si aspetta di più? Lo avrà."

Lo show tv originale è durato per 24 stagioni, quindi la fonte di ispirazione non mancherà, ma tutto inizierà a prendere forma dopo i risultati del film, che al momento dovrebbe aprire - nel primo weekend di distribuzione in America - sopra ai 40 milioni di dollari, un risultato oltre le aspettative della produzione. Diretto da Dean Israelite, Power Rangers presenta nel cast Dacre Montgomery (Red Ranger), RJ Cyler (Blue Ranger), Naomi Scott (Pink Ranger), Ludi Lin (Black Ranger), Becky G. (Yellow Ranger) ed Elizabeth Banks (Rita Repulsa). Bryan Cranston sarà infine Zordon, il mentore dei Power Rangers.

Home News Power Rangers: prevista una saga di sei film!