Powell: Morgan Freeman protagonista del biopic sull'ex segretario di stato USA

Morgan Freeman sarà il protagonista del biopic su Colin Powell. L'attore 80enne interpreterà l'ex segretario di stato americano nel film intitolato Powell, che si concentrerà sul famoso discorso tenuto dall'uomo nel 2003 al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dove parlò delle armi di distruzione di massa celate dall'Iraq. Il premio Oscar per Million Dollar Baby lavorerà col regista Reginald Hudlin, che rielaborerà una sceneggiatura di Ed Whitworth.

Nelle scorse settimane, Freeman ha parlato della sua carriera e ha detto:

"Diventare un attore è un rischio. Il tempismo è tutto, dove ti trovi e quando. Ci sono state volte in cui ho temuto di diventare vecchio senza ottenere mai nulla di ciò che avrei voluto. Ora che ho raggiunto l'età della pensione, Hollywood non mi lascia andare. Ovviamente potrei ritirarmi, ma ormai lo faccio perché mi diverto. Quando ho iniziato ad avere successo come attore, a un certo punto è arrivato un momento in cui mi sono pentito di esserlo diventato, perché non sarei mai potuto sparire."

