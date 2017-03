Pose: Ryan Murphy lancia la sua nuova serie tv

Dopo essersi concentrato sulle serie antologiche American Horror Story, Feud e American Crime Story, Ryan Murphy torna a una serie tradizione.

Nel 2018 l'autore lancerà Pose, serie ambientata nel 1986 che esamina diversi ceti sociali di New York City: il lusso dell'era Trump si contrapporrà alla vita nei sobborghi della città. La serie, interpretata da un gruppo di attori non troppo famosi, entrerà in produzione a ottobre. Murphy dirigerà, come da tradizione, il primo episodio.

Tim Minear, storico produttore di X-Files, Angel, Firefly e American Horror Story e ora impegnato nello sviluppo di Pose, ha dichiarato: "Ho lavorato con Ryan Murphy più a lungo di quanto abbia fatto con Joss Whedon e posso dire di non aver mai incontrato nessuno così ispirato e così eclettico. Ryan è una fucina di idee, ha un cervello sempre in funzione ed è uno dei produttori più talentuosi che abbia mai incontrato. Ho collaborato con tanti autori in gamba, Chris Carter, Joss e Shawn Ryan. Sono tutti talenti incredibili, ovviamente, e visionari ognuno a suo modo. Ma Ryan Murphy è uno showman."

