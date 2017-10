Pose: James Van Der Beek e Tatiana Maslany nella serie di Ryan Murphy

Ryan Murphy è impegnato nel casting della sua nuova serie tv, Pose, prodotta in collaborazione con FX Network. Dopo aver annunciato l'arrivo di cinque attori transgender in veste di regular, Murphy rivela i nomi di attori noti che compariranno nello show. Tra questi Evan Peters, Kate Mara, James Van Der Beek e Tatiana Maslany. Le riprese di Pose prenderanno il via a novembre a New York City.

Peters e Mara interpreteranno Stan e Patty, una coppia del New Jersey catturata dal glamour e dalla vitalità della New York City degli anni '80. James Van Der Beek sarà l'imprenditore Matt Peters, mentre Tatiana Maslany si calerà nei panni di un'insegnante di danza moderna che viene colpita dal talento di Damon (Ryan Jamaal Swain).

Il celebre coreografo Ryan Heffington (che ha coreagrafato il video di Sia Chandelier e la serie The OA) si occuperà delle coreografie eseguite dalla Maslany e da Swain.

