Porto: Anton Yelchin nel trailer del film diretto da Gabe Klinger

Il 17 novembre debutterà nelle sale di New York il film Porto, diretto da Gabe Klinger, di cui è stato diffuso un nuovo trailer. La distribuzione delle sale proseguirà poi una settimana dopo, il 24, a Los Angeles.

Il protagonista del lungometraggio è l'attore Anton Yelchin, morto tragicamente nel 2016, con il ruolo di Jake, un giovane americano che incontra Mati (Lucie Lucas), una studentessa francese, in una città portoghese. Attraverso immagini e momenti della loro storia si capirà il motivo per cui entrambi, pur essendo distanti, sono ancora legati agli attimi trascorsi insieme.

Ecco il trailer:

