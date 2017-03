Playboy: The Hugh Hefner Story, dal 7 aprile disponibile su Amazon Prime Video

Patrizio Marino

La serie Amazon Original American Playboy: The Hugh Hefner Story sarà disponibile su Amazon Prime Video in oltre 200 Paesi a partire da venerdì 7 aprile. La serie racconta la storia del fondatore carismatico della rivista Playboy, Hugh Hefner, che si proponeva di stravolgere lo status quo e ha creato uno dei marchi più riconoscibili della storia. La docuserie combina immagini di repertorio, selezionate tra le migliaia di ore degli archivi personali di Hefner, interviste con figure di rilievo, tra cui Jesse Jackson, Gene Simmons e Bill Maher e rievocazioni cinematografiche.

Prodotto dal vincitore dell'Emmy Stephen David Entertainment e da Alta Loma Entertainment, American Playboy comincia nell'America del dopoguerra e ci fa rivivere partendo dal lancio della rivista Playboy nel 1953 i successivi sei decenni di vita e carriera di Hefner. Con la costruzione del suo impero, Hefner diventò sia un sostenitore della giustizia sociale sia un bersaglio del movimento conservatore, man mano che diventava esplicito difensore dei diritti civili, della libertà di parola, dei diritti degli omosessuali e, naturalmente, della libertà sessuale. La serie è il risultato dell'accesso, senza precedenti, a migliaia di ore di filmati mai visti prima sia agli archivi di Playboy sia agli album fotografici personali di Hefner, che sono più di 2.900 e costituiscono un Guinness dei primati. Il novantenne Hefner è stato profondamente coinvolto nello sviluppo e nella produzione di American Playboy, arricchendo la serie con aneddoti in prima persona e storie mai raccontate prima.

Gli iscritti ad Amazon Prime potranno vedere in streaming tutti e 10 gli episodi della docuserie attraverso la app Amazon Prime Video su smartphone e tablet Android e iOS, tablet Fire, su alcuni modelli di smart TV LG e Samsung, Android TV Sony oppure online su PrimeVideo.com-è inoltre possibile scaricare gli episodi della serie e visualizzarli offline sui dispositivi mobili compatibili. La serie è disponibile in lingua inglese. Le versioni con sottotitoli in francese, italiano, portoghese e spagnolo saranno disponibili a breve.

"In un momento in cui i diritti civili sono più che mai al centro delle notizie, i clienti iscritti ad Amazon Prime potranno avere l'opportunità di conoscere meglio il marchio Playboy e il suo contributo in quest'ambito", afferma Conrad Riggs, Responsabile Unscripted, Amazon Originals. "Questa serie offrirà un dietro le quinte senza precedenti della vita di Hefner e della sua battaglia per proteggere e promuovere i diritti fondamentali, tra cui la libertà di parola".

American Playboy: The Hugh Hefner Story è prodotta dal vincitore dell'Emmy Stephen David Entertainment, a Banijay Group company, e dalla società di produzione di Playboy Enterprises, Alta Loma Entertainment. I produttori esecutivi sono Stephen David (The Men Who Built America), Peter Jaysen (You Me Her) e il manager di lunga data di Playboy Dick Rosenzweig (La coniglietta di casa) insieme con Shirley Escott (Shadow of Doubt) e Tim Kelly (NASCAR: The Rise of American Speed).

