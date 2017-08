Planet of the Apes: Last Frontier, in arrivo un videogioco dedicato alla saga

La Imaginarium Studios di Andy Serkis, in collaborazione con FoxNext Games, ha annunciato la realizzazione di un videogioco intitolato Planet of the Apes: Last Frontier, ambientato tra gli eventi raccontati in Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie e The War - Il pianeta delle scimmie.

I giocatori potranno scegliere con chi schierarsi, i primati o gli esseri umani, e si addentreranno nelle motivazioni che animano le due fazioni.

Il progetto offrirà un'esperienza cinematografica e ogni decisione influenzerà il difficile equilibrio tra pace e guerra.

Serkis ha dichiarato che The Imaginarium si sta impegnando per fondere tecnologia e creatività, dando vita a nuove forme di narrazione.

