Pitch Perfect 3: Matt Lanter nel cast del film

Matt Lanter, attualmente nel cast della serie della NBC Timeless, reciterà in Pitch Perfect 3. La produzione non ha però voluto rivelare i dettagli sul ruolo che gli è stato affidato, come accaduto pochi giorni fa con l'annuncio del coinvolgimento di John Lithgow.

Anna Kendrick e Rebel Wilson saranno nuovamente le star del franchise musicale che verrà prodotto da Universal Pictures e Gold Circle Entertainment, nel cui cast ci sono anche Hailee Steinfeld, Anna Camp, Ruby Rose e Brittany Snow.

Il terzo capitolo della storia delle Barden Bellas verrà diretto da Trish Sie e scritto da Kay Cannon e Mike White.

Il film arriverà nelle sale americane il 22 dicembre 2017.

