Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar - Un nuovo video conferma l'arrivo del figlio di Will Tuner!

Dopo una lunga assenza dal franchise, in Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar rivedremo Orlando Bloom nei panni di Will Turner. Qualche tempo fa si erano diffusi dei rumor che volevano la presenza nel film del figlio di Will, rumor parzialmente confermato dai trailer comparsi in rete che vedevano il personaggio in compagnia di un ragazzo dall'aspetto simile al suo. Su IMDB, però, il personaggio interpretato da Brenton Thwaites è sempre stato indicato unicamente col nome di Henry.

Adesso in una nuova featurette che mostra il dietro le quinte del film si svelerebbe che il personaggio sarebbe Henry Turner, figlio di Will Turner. Disney naturalmente continua a mantenere ufficialmente il segreto, ma ormai la svolta narrativa in arrivo ha già galvanizzato i fan del franchise.

Jack Sparrow (Johnny Depp) vede peggiorare la propria sfortuna quando dei letali marinai fantasma fuggono dal Triangolo del Diavolo guidati dal terrificante Capitano Salazar (Javier Bardem) decisi a uccidere ogni pirata del mare... soprattutto Jack. La sua unica speranza di sopravvivenza risiede nel leggendario Tridente di Poseidone: per riuscire a trovarlo Jack dovrà formare una precaria alleanza con la brillante e affascinante astronoma Carina Smyth (Kaya Scodelario) e con Henry (Brenton Thwaites), un giovane e risoluto marinaio della Royal Navy. Capitan Jack si metterà al timone della sua nave, un piccolo e malandato vascello, per sconfiggere la sorte avversa e scampare al nemico più forte e crudele che abbia mai affrontato.

Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar arriverà al cinema il 24 maggio.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar - Un...