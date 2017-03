Pirati dei Caraibi 5 non sarà l'ultimo film del franchise?

Cristiano Ogrisi

Jack Sparrow (Johnny Depp) tornerà sul grande schermo a maggio con il quinto capitolo della famosa saga dei Pirati dei Caraibi, dal titolo Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar. E insieme a lui tornerà anche un altro personaggio storico per la serie, ovvero il Will Turner di Orlando Bloom, che non era apparso nel quarto film.

Il trailer originale ufficiale del film parla di "ultima avventura", facendo pensare che sarà il film di chiusura della saga dei Pirati. Uno dei registi, però, non ne è così sicuro. Durante un'intervista con Cinemablend, il co-regista Joachin Rønning ha detto che se la Disney vorrà, gli piacerebbe girare altri sequel.

"Sai, è difficile esserne sicuri. Potrebbe essere l'inizio del finale. Dipende da come lo guardi, io non do mai nulla per scontato, amo questo franchise. Questi film mi ricordano quelli con cui sono cresciuto, quelle avventure che mi hanno fatto venir voglia di diventare un filmmaker. Per me far parte di tutto questo e poter dirigere uno dei Pirati dei Caraibi è un sogno diventato realtà. Non so se sarà l'ultimo o se ne faranno altri dieci. Non lo so, ma lo spero!"

Rønning ha diretto il film con Espen Sandberg, dopo che i primi tre sono stati diretti da Gore Verbinski mentre Pirati dei Caraibi: Oltre i confini del mare da Rob Marshall. Visto il successo del franchise al box-office, sarebbe una mossa inaspettata quella della Disney di chiudere qui. Probabilmente l'ultima avventura del trailer si riferisce a uno dei personaggi, forse Will Turner o magari proprio Jack Sparrow. Pirati dei Caraibi 5 uscirà in Italia il 24 Maggio 2017.

