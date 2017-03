Piccoli Crimini Coniugali, clip esclusiva della black comedy con Sergio Castellitto e Margherita Buy

Patrizio Marino

Piccoli crimini coniugali di Alex Infascelli è un'ironica riflessione sulla madre di tutte le guerre: quella dentro la coppia.

Interpretato da Sergio Castellitto e Margherita Buy, il film vede al centro un uomo che, in seguito a un grave incidente domestico, perde la memoria e non ricorda più nulla della sua vita, non riconoscendo più neppure la moglie. La donna cerca di raccontargli del suo passato per fargli tornare la memoria, ma piano piano iniziano a emergere dubbi e conflitti.

Tratto dall'omonimo libro di Eric-Emmanuel Schmitt il film sarà nelle sale dal 6 aprile distribuito da Koch Media. Ecco una clip esclusiva del film.

Home News Piccoli Crimini Coniugali, clip esclusiva della...