Piccole grandi bugie: l'autrice del libro pensa a un'eventuale seconda stagione

La serie limitata Piccole grandi bugie potrebbe avere una seconda stagione? La scrittrice Liane Moriarty, autrice del libro da cui è stato tratto il progetto per il piccolo schermo, non lo esclude e ha rivelato al quotidiano The Sydney Morning Herald: "Ho iniziato a valutare i modi in cui potrebbe continuare. I produttori mi hanno chiesto se posso pensare a qualche idea. Non scriverei un nuovo romanzo ma forse una nuova storia e poi vedremo quello che accadrà. Rimango aperta a questa possibilità perché, una volta che ho iniziato a pensarci, è stato troppo divertente vedere la direzione che potrebbe prendere la storia e rivedere ancora questi personaggi. E ci sono sicuramente delle situazioni che si potrebbero affrontare".

Tra gli spunti che l'autrice sta tenendo in considerazione c'è la possibilità di espandere la storia di Bonnie (Zoë Kravitz) e scoprire cosa accadrà a Celeste (Nicole Kidman) dopo aver vissuto una relazione di quel tipo ed essere obbligata ad affrontare le conseguenze drammatiche degli eventi raccontati nel romanzo.

Le protagoniste e lo showrunner David E. Kelley sarebbero inoltre felici di poter continuare il racconto, anche se il regista Jean-Marc Vallée ha ammesso che non vorrebbe venissero realizzati nuovi episodi, spiegando: "Andiamo avanti e facciamo qualcosa di diverso. Se c'è un'opportunità di collaborare ancora con Reese Witherspoon, Nicole Kidman e riprendere questi personaggi ovviamente ne farò parte, ma Piccole Grandi Bugie "Uno" è a sé stante. Una seconda stagione? Nì. La fine è realizzata per portare gli spettatori a discuterne e parlare. Immaginate quello che volete e pensate che finirà in quel modo. Non vi daremo la seconda stagione perché va bene così. Perché rovinarlo?".

