Piccole Donne: Lea Thompson tra le protagoniste della nuova versione

Lea Thompson, recentemente nel cast della serie Switched at Birth, sarà tra le protagoniste della nuova versione cinematografica del romanzo Piccole donne scritto da Louisa May Alcott.

Il progetto viene descritto come un adattamento moderno della storia e l'attrice avrà la parte della madre delle sorelle, Marmee, di cui si raccontano problemi, amori e sogni da realizzare.

Lucas Grabeel, conosciuto per High School Musical, sarà invece il giovane Laurie.

Il lungometraggio indipendente segnerà il debutto alla regia di Clare Niederpruem e sarà una co-produzione finanziata da Paulist Productions e Main Dog Productions. La futura regista si è occupata anche della sceneggiatura insieme a Kristi Shimek.

Le riprese inizieranno a giugno e la distribuzione nelle sale è prevista nel 2018, anno che segna il centocinquantesimo anniversario della pubblicazione del romanzo.

