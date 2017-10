Phillip Noyce alla regia del thriller "Killer 10"

Phillip Noyce (The Giver - Il mondo di Jonas) sarà il regista del film Killer 10, prodotto da Thunder Road Pictures in collaborazione con Arclight Films. Il progetto è stato scritto da Paul Staheli e da Justin Mojo e racconta la storia di un gruppo di criminali che vengono convinti a compiere una missione suicida in zona nemica, con lo scopo di distruggere un'arma chimica sviluppata dall'esercito nazista e dai giapponesi.

Le riprese inizieranno in primavera e gli interpreti saranno di origine americana e cinese.

