Phil Lord e Chris Miller si occuperanno della regia di Artemis

I registi Phil Lord e Christopher Miller, dopo essere stati allontanati dal set del film di Star Wars dedicato a Han Solo, si occuperanno dello sviluppo e della regia dell'adattamento per il grande schermo di Artemis, il romanzo scritto da Andy Weir (Sopravvissuto - The Martian).

La produzione sarà curata da Simon Kinberg e Aditya Sood.

Il libro verrà pubblicato il 17 novembre e la storia avrà come protagonista Jasmine Bashara, chiamata Jazz, una ventenne intelligente che vive in una piccola città e sogna una vita migliore. La cittadina si chiama Artemis ed è l'unica comunità esistente sulla luna. Jasmine ha dei debiti da pagare, un lavoro con cui riesce con difficoltà a pagare il suo affitto e una carriera da ladra che non le dà molte possibilità di compiere una scalata nel mondo del crimine. Jazz avrà però la possibilità di cambiare la propria esistenza e si ritroverà al centro di una cospirazione per il controllo di Artemis.

