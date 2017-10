Phantom Thread: svelata la sinossi dell'ultimo film di Daniel Day-Lewis!

La sinossi di Phantom Thread è stata finalmente rivelata, e il trailer sarà annunciato entro due settimane. Il film, che dovrebbe uscire entro la fine del 2017, sarà l'ultimo ruolo di Daniel Day-Lewis prima del suo addio alle scene e racconterà la storia di uno stilista nella Londra degli anni '50.

Nonostante il film di Paul Thomas Anderson - che ha lavorato con Day-Lewis già in Il petroliere - sia in arrivo in un paio di mesi, non si sa quasi nulla del rogetto, il trailer è stato completato e valutato dal Consumer Protection BC e arriverà nelle prossime due settimane. Ecco, invece, la sinossi ufficiale:

"Ambientato nel mondo glamour della Londra 'anni 50, il rinomato stilista Reynolds Woodcock (Daniel Day-Lewis) e sua sorella Cyril (Lesley Manville) sono il centro del mondo della moda britannica, vestendo la nobiltà, le star del cinema, le ereditiere, esponenti dell'alta società, dame e debuttanti con lo stile unico della House of Woodcock. Le donne entrano e escono dalla vita di Woodcock, regalando allo scapolo d'oro ispirazione e compagnia, finché non incontra una donna giovane e di carattere, Alma (Vicky Krieps), che presto diventa un punto fisso nella sua vita, come musa e come amante. La sua vita, prima controllata e pianificata con cura e cautela, viene lentamente distrutta dall'amore. Nel suo nuovo film, Paul Thomas Anderson dipinge un ritratto illuminante di un artista in un viaggio creativo e delle donne che continuano a farlo viaggiare. Phantom Thread è l'ottavo lungometraggio di Paul Thomas Anderson, e il secondo con Daniel Day-Lewis."

