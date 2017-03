Peter Sarsgaard in The Looming Tower, serie dedicata ai fatti che portarono all'11 settembre 2001

L'attore Peter Sarsgaard è l'ultimo nome a unirsi al cast della serie Hulu The Looming Tower. Legendary Television adatterà il romanzo del premio Pulitzer Lawrence Wright dedicato all'11 settembre come base di The Looming Tower. La serie sarà composta di 10 episodi e sarà firmata da Dan Futterman. Alla regia ci sarà Alex Gobney.

The Looming Tower indaga la minaccia Osama bin Laden e Al-Qaeda, fornendo uno sguardo controverso sulla rivalità tra CIA e FBI che, inavvertitamente, potrebbe aver contribuito alla tragedia dell'11 settembre e alla Guerra in Iraq.

Peter Sarsgaard interpreterà Martin Schmidt, analista della CIA con una grande considerazione di sé. L'uomo, spinto a condividere le informazioni riservate con il collega dell'FBI John O'Neill (Jeff Daniels), opterà per secretare tutto credendo erroneamente che la CIA è l'unica agenzia equipaggiata per sconfiggere ogni potenziale minaccia terroristica.

