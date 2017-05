Peter Dinklage e Jamie Dornan protagonisti di My Dinner with Hervé

Peter Dinklage e Jamie Dornan, le star della serie Il trono di spade e di Cinquanta sfumature di grigio, saranno i protagonisti del film My Dinner with Hervé. Il progetto sarà diretto da Sacha Gervasi e prodotto dalla HBO.

La sceneggiatura è stata firmata dal filmmaker in collaborazione con Sean Macaulay e racconterà un'inaspettata amicizia, che si evolve durante una folle notte a Los Angeles, tra un giornalista in difficoltà, Danny Tate (Dornan), e l'attore Hervé Villechaize (Dinklage). Il legame cambierà la vita di entrambi.

Gervasi ha realizzato l'ultima intervista rilasciata da Villechaize , conosciuto per il ruolo di Nick Nack in Agente 007, l'uomo dalla pistola d'oro, prima del suo suicidio, compiuto nel 1993 all'età di 50 anni.

Il regista ha dichiarato: "Hervé non era solo un'icona pop, era una delle persone più affascinanti, ricche di cultura e pericolose che io abbia mai incontrato. La sua è la storia di un emarginato che cerca di trovare il proprio posto nel mondo".

