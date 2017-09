Perché Mad Max: Fury Road è il miglior action dell'ultimo decennio

E' il momento di tornare a parlare dell'incredibile Mad Max: Fury Road firmato da George Miller, acclamato ormai come il miglior action del decennio. Il film è il quarto episodio ambientato nell'apocalittico e folle mondo di Mad Max, personaggio a dir poco iconico reso celebre con il volto di Mel Gibson.

Leggi anche la recensione: Mad Max: Fury Road e la riuscitissima e spettacolare fuga dai blockbuster tradizionali!

In Fury Road ad interpretare il guerriero della strada è Tom Hardy e se inizialmente si era discusso molto su questa scelta di casting, dopo la visione non solo i dubbi si sono del tutto dissolti ma addirittura la concentrazione del pubblico si è spostata su colei che a conti fatti è la vera e propria protagonista del film, ovvero l'Imperatrice Furiosa interpretata in maniera meravigliosa da Charlize Theron.

Il lavoro di George Miller è un trionfo di costruzione tecnica, con stunt elaborati e ricchissimi effetti visivi nel mezzo di una corsa senza sosta accompagnata da una colonna sonora memorabile. Per l'occasione noi di Movieplayer.it abbiamo deciso di celebrare Mad Max: Fury Road con il nostro speciale video in cui vi portiamo alla scoperta delle caratteristiche più sorprendenti di questo capolavoro! Vi ricordiamo inoltre che il film è disponibile su Infinity anche nello spettacolare 4k. Ecco il video:

