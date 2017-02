Penelope Cruz ed Edgar Ramirez star del nuovo film di Todd Solondz

Saranno Penelope Cruz ed Edgar Ramirez i protagonisti del film Love Child, scritto e diretto da Todd Solondz.

La storia ha come protagonista un undicenne, Junior, che sogna di diventare una star di Broadway ed è ossessionato dalla madre, Immaculada. Dopo aver ideato un incidente che porta quasi alla morte del padre, un uomo violento, il ragazzo incoraggio Nacho, ospite della sua famiglia, a corteggiare la madre perché vorrebbe che diventasse il suo nuovo papà. Quando i due si innamorano sul serio, Junior diventa però geloso perché non è più al centro dell'attenzione della donna e delinea un progetto per far sembrare Nacho colpevole di omicidio.

Penelope è attualmente impegnata nelle riprese di Murder on the Orient Express, mentre Ramirez è apparso in La ragazza del treno.

