Peaky Blinders: il trailer della quarta stagione della serie con Cillian Murphy

Peaky Blinders, la serie creata da Steven Knight, ritornerà sugli schermi britannici prossimamente per proseguire il racconto della storia della famiglia Shelby, guidata da Tommy, personaggio interpretato da Cillian Murphy, che riceverà una misteriosa lettera. La missiva darà poi il via a una disperata lotta per la sopravvivenza.

Nel cast delle puntate inedite ci saranno anche Aidan Gillen, il premio Oscar Adrien Brody e Charlie Murphy. Tra i ritorni, invece, quelli di Charlotte Riley e Tom Hardy.

BBC Two ha ora diffuso il primo trailer del ritorno dello show:

