Peaky Blinders, Cillian Murphy: "David Bowie era un grande fan della serie"

Cillian Murphy ha rivelato che David Bowie era un grandissimo fan della serie Peaky Blinders.

L'attore, interprete di Tommy Shelby nel progetto della BBC, ha ricordato: "E' stato incredibilmente importante per me negli anni della mia adolescenza e ho avuto il privilegio di incontrarlo perché amava lo show. Gli ho regalato i cappelli che ho usato per le riprese e ha amato moltissimo il dono".

Cillian ha poi aggiunto ribadendo quanto sia felice di far parte del cast del progetto per il piccolo schermo: "Mi sento l'uomo più fortunato al mondo. Siamo alla quarta stagione e continua a migliorare".

Il creatore della serie, Steven Knight, ha poi raccontato un altro interessante dettaglio al legame tra Peaky Blinders e il mondo della musica: "Leonard Cohen e David Bowie ci avevano offerto le loro canzoni per utilizzarle nelle puntata".

