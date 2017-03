Paul Greengrass sarà il regista del film ispirato alla vita di Elliot Ness

Paul Greengrass sarà il regista del film Ness, ispirato alla graphic novel Torso, di Brian Michael Bendis e Marc Andreyko.

Il progetto è stato scritto da Brian Helgeland e sul grande schermo si assisterà alla storia dell'agente del Bureau of Investigation al servizio del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti durante il proibizionismo.

L'uomo, a Cleveland, dà vita a un team di poliziotti in pensione che cerca di trovare un serial killer che si libera del torso delle sue vittime nelle acque del fiume.

Per ora non è stato scelto alcun membro del cast, mentre tra i produttori ci saranno Greengrass, Greg Goodman, John Davis e John Fox.

Il regista sarà coinvolto anche nella stesura della sceneggiatura e nella ricerca degli interpreti giusti in vista delle riprese, previste entro la fine dell'anno.

