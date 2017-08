Paul Greengrass riceverà il BFI Fellowship al London Film Festival!

Il British Film Institute quest'anno assegnerà il BFI Fellowship al regista di Jason Bourne , Paul Greengrass. Il prestigioso riconoscimento verrà assegnato al regista sessantunenne durante la cerimonia al London Film Festival.

Il presidente del BFI Josh Berger ha dichiarato: "Greengrass è un regista, scrittore e produttore che sa raccontare storie in maniera potente e coraggiosa come i personaggi che raffigura sul grande e piccolo schermo! Come filmmaker Paul è stato un vero pioniere, ha saputo combinare scene viscerali e cerebrali offrendo immagini di eroismo fuse a realismo all'interno di film d'azione e thriller, lasciando stupefetto il pubblico di tutto il mondo!".

Greengrass vincitore di un BAFTA per United 93 ha commentato la notizia affermando: "Sono molto commosso a livello personale. Il BFI mi ha sempre supportato, Bloody Sunday è stato prodotto dalla National Lottery quindici anni fa. Come molte altre persone che lavorano nel Cinema, sono sempre stato in debito con questa splendida organizzazione!".

Leggi anche: Jason Bourne, i 10 momenti migliori della saga!

Tra i tanti altri registi che in passato hanno ricevuto lo stesso onore figurano Robert Altman, Danny Boyle, David Cronenberg, Clint Eastwood, Akira Kurosawa, David Lean e Martin Scorsese. A ricevere il BFI Fellowship l'anno scorso è stato il regista Steve McQueen!

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Paul Greengrass riceverà il BFI Fellowship al...