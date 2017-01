Paul Giamatti nel cast di Private Life, film targato Netflix

Paul Giamatti, star della serie Billions, sarà tra i protagonisti di Private Life, il film di Netflix scritto e diretto da Tamara Jenkins la cui star sarà l'attrice Kathryn Hahn.

Il lungometraggio avrà come protagonista una scrittrice che affronta delle terapie per la fertilità con lo scopo di rimanere incinta, situazione che mette in crisi il suo rapporto con il marito, un produttore teatrale e proprietario di The Pickle Guy.

Tra i produttori del progetto ci saranno anche Anthony Bregman e Stefanie Bregman.

Home News Paul Giamatti nel cast di Private Life, film...