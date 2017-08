Patrick Dempsey torna in tv con The Truth About the Harry Quebert Affair

Patrick Dempsey, dopo aver detto addio a Grey's Anatomy, ritornerà sugli schermi televisivi con il ruolo del protagonista dell'adattamento del romanzo The Truth About the Harry Quebert Affair, scritto da Joel Dicker e che ha venduto oltre due milioni di copie in tutto il mondo.

L'attore, nei dieci episodi le cui riprese sono iniziate in questi giorni a Montreal, avrà la parte di Harry Quebert, un'icona del mondo della letteratura che si ritrova improvvisamente sospettato di omicidio dopo che viene ritrovato il cadavere di una ragazza nella sua proprietà. Il personaggio di Marcus Goldman, uno scrittore di cui Quebert è il mentore, sarà interpretato da Ben Schnetzer.

Nel cast ci saranno poi Damon Wayans Jr. nella parte di un investigatore, Virginia Madsen che sarà Tamara Quinn, la proprietaria di un locale che scopre un segreto su Quebert, Kristine Froseth che interpreterà Nola Kellergan, ovvero la teenager che diventa la musa dello scrittore, Josh Close, Matt Frewer, Connor Price, Tessa Mossey, Victoria Clark, Craig Eldridge, Kurt Fuller, Don Harvey, Felicia Shulman e Wayne Knight.

La regia degli episodi, destinati a EPIX, sarà di Jean-Jacques Annaud, al suo debutto nel mondo delle serie televisive. La sceneggiatura sarà invece firmata da Lyn Greene e Richard Levine.

