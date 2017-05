Paris Jackson, la figlia di Michael Jackson debutta come attrice in un film per Amazon

Paris Jackson, figlia dell'icona del pop Michael Jackson, sta per fare il suo debutto come attrice. Paris si è unita al supercast di un film ancora privo di titolo diretto da Nash Edgerton per Amazon Studios. L'attrice al debutto interpreterà Nelly, una ventenne difficile, nella dark comedy incentrata su un uomo d'affari americano (David Oyelowo) che si ritrova suo malgrado dal lato sbagliato della legge dopo un incidente in Messico.

Nel cast del film troviamo anche il fratello di Nash Edgerton, Joel Edgerton, Amanda Seyfried, Charlize Theron, Thandie Newton e Sharlto Copley (District 9, Chappie) and Yul Vazquez (Captain Phillips, The A-Team).

Il film di Nash Edgerton è ambientato al confine con Messico, area in cui si ritrova l'impeccabile uomo d'affari americano Harold Soyinka (David Oyelowo). Costretto a superare la linea che separa la legalità dall'illegalità, Harold si troverà a dover fare i conti con ambigui soci in affari, con signori della droga messicani, mercenari internazionali e con l'FBI. Mentre tenta di sopravvivere in uno dei luoghi più pericolosi della terra, l'uomo dovrà farsi delle domande sulla propria natura.

Paris Jackson, in precedenza, è apparsa nella serie tv Fox Star.

