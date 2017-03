Paramount London: nel 2022 apre la "Disneyland" inglese

Cristiano Ogrisi

La Paramount ha confermato che anche l'Inghilterra avrà la sua Disneyland. Il parco a tema sarà il primo di questo tipo in Gran Bretagna e costerà 3.5 miliardi di euro e sarà creato proprio dalla casa di produzione di Titanic, Forrest Gump, Il padrino, Footloose, Braveheart - cuore impavido e Iron Man.

La "UK Disneyland" sarà costruita a Dartford, nel Kent, conterrà attrazioni ispirate ai film più famosi del marchio e alla Aardman Animations, i creatori di Wallace & Gromit, e sarà divisa in numerose aree diverse: Adventure Isle, Land of Legends, Cartoon Circus, Starfleet Command, Action Square, Port Paramount e Entertainment City.

These concept images for Paramount London look pretty fantastic. pic.twitter.com/3R1Ioa6xgs — Paramount Park UK (@ParamountParkUK) 7 novembre 2014

Ci saranno anche un cinema, bar, ristoranti, negozi, hotel e una discoteca. Ogni pomeriggio ci sarà la sfilata dei Paramount and friends, proprio come a Disneyland, per celebrare il lavoro della Paramount e di tutti i partner ogni sera. Il prezzo previsto è di 57 sterline (circa 65 euro oggi) per una giornata intera e le aspettative dei creatori sono di ospitare circa 40.000 ospiti al giorno.

A novembre il progetto aggiornato sarà inviato al governo e, se tutto andrà come previsto, i lavori inizieranno nel 2019, con l'obiettivo di aprire il parco al pubblico nel 2022.

มาแล้ว!!! UK Disneyland หรือ Paramount London Entertainment Resort



คาดเสร็จปี2021 ตั้งอยู่ที่เมืองKent ห่างจากLondon 1ช.ม. #ชวนล่วงหน้าเลย pic.twitter.com/S2wI9pYfbs — ทฟน มรจลกป? (@PAEWEAP) 11 marzo 2017

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Paramount London: nel 2022 apre la "Disneyland"...