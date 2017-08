Pappa e Ciccia, la ABC conferma il ritorno di John Goodman nel revival

Negli ultimi anni, il revival di serie tv apparentemente chiuse è la nuova regola. Dopo X-Files, I segreti di Twin Peaks, Will & Grace e Una mamma per amica, probabilmente anche 30 Rock e The Office subiranno lo stesso trattamento. Un altro titolo, il cui ritorno è stato annunciato e ufficializzato, è Pappa e Ciccia, la serie tv con Roseanne e John Goodman andato in onda per 9 stagioni dal 1988 al 1997.

Nella nona stagione la famiglia Conner ha vinto la lotteria ma nell'episodio finale, vediamo Roseanne (Annarosa in Italia) intenta a scrivere un libro, facendoci scoprire che tutte le puntate sono in verità tratte da lì. Annarosa spiega di aver cambiato ciò che non le piaceva della sua vita: infatti nella realtà la sua famiglia non ha mai vinto alla lotteria e Dan è morto d'infarto.

La ABC ha confermato che nei nuovi episodi di Pappa e Ciccia, Dan Conner sarà presente e sarà vivo e in salute. L'attore John Goodman aveva già firmato un contratto che lo legava alle 8 puntate inedite, ma poteva comparire in qualche flashback o in qualche altro modo non ancora specificato, invece l'emittente ha detto che alcune informazioni scoperte nel finale della serie verranno semplicemente ignorate. Ancora da confermare la presenza degli altri attori del cast, ovvero Laurie Metcalf, Johnny Galecki ed Estelle Parsons. I nuovi episodi andranno in onda nella primavera del 2018.

