Pappa e Ciccia: il revival della comedy è in fase di sviluppo

Roseanne Barr, John Goodman e Sara Gilbert hanno già trovato un accordo riguardante la realizzazione di un revival della comedy Pappa e Ciccia.

Il progetto sta venendo proposto ai network tradizionali e ai servizi di streaming, tra cui Netflix.

La serie originale, andata in onda sulla ABC, era ambientata nella città di Lanford, Illinois, e ha come protagonisti i membri della famiglia Conner.

Negli otto episodi previsti potrebbero apparire anche Laurie Metcalf, Johnny Galecki ed Estelle Parsons ma i tre interpreti non hanno ancora raggiunto un accordo con la produzione.

La protagonista ha conquistato grazie alla serie un Emmy e un Golden Globe, oltre a numerose nomination a premi televisivi prestigiosi.

Home News Pappa e Ciccia: il revival della comedy è in fase...