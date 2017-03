Paolo Villaggio: lo sfogo di sua figlia "Abbandonato dal cinema italiano"

La figlia di Paolo Villaggio, Elisabetta, sembrava aver duramente criticato, tramite un post condiviso su Facebook nella giornata di mercoledì, il cinema italiano, colpevole di aver abbandonato la star della comicità.

L'attore, che ha portato in vita sul grande schermo personaggi iconici come Fantozzi e Fracchia, ha 84 anni e con le parole che accompagnavano online lo scatto la figlia aveva commentato la sua situazione di salute.

Un post successivo ha però chiarito la situazione, sottolineando come avesse voluto semplicemente spiegare che Paolo Villaggio prova molta nostalgia per il mondo del cinema, a cui ha dedicato tutta la sua vita.

L'ultimo film in cui ha recitato risale al 2012, Tutto tutto niente niente, mentre per la tv ha lavorato in occasione di Carabinieri, andata in onda dal 2002 al 2008.

