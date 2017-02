Pandora - The World of Avatar, un nuovo spot dell'attrazione

Durante la messa in onda della cerimonia degli Oscar la Disney ha diffuso un nuovo spot dell'attrazione Pandora - The World of Avatar, che verrà inaugurato negli Stati Uniti il 27 maggio negli spazi di Disney's Animal Kingdom.

I visitatori del parco potranno vivere un'esperienza spettacolare immergendosi in un mondo in cui esistono montagne che fluttuano nel vuoto e piante luminose, partecipando a due escursioni che faranno attraversare una fioresta pluviale e fare parte di un'incredibile avventura aerea, grazie alle creature chiamate Banshee.

Il video è introdotto dal regista James Cameron, attualmente al lavoro sui sequel ambientato nel fantastico universo che ha creato per il grande schermo.

Ecco il nuovo spot:

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Pandora - The World of Avatar, un nuovo spot...