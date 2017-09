Painkiller Jane: ecco chi scriverà la sceneggiatura del cinecomic con Jessica Chastain!

Da tempo si vocifera di piani per portare al cinema Painkiller Jane, popolare personaggio dei fumetti creato da Jimmy Palmiotti e qualche tempo fa finalmente era stato confermato il progetto, con Jessica Chastain protagonista. Ma oggi Deadline ha affermato che è stata trovata la sceneggiatrice del film, Christine Boylan (C'era una volta, Castle), che sarà anche una delle produttrici.

Creata da Jimmy Palmiotti e Joe Quesada, Painkiller Jane ha fatto la sua comparsa nel 1995 nella miniserie Image Comics 22 Brides. L'anno seguente il personaggio è tornato in una miniserie a lei dedicata in cui il pubblico ha fatto la conoscenza di Jane Vasko, agente di polizia la cui copertura salta durante un'operazione della narcotici e la donna viene quasi uccisa. Dopo l'incidente Jane ottiene poteri rigenerativi e decide di indossare un costume per diventare una vigilante.

Nel 2005 Painkiller Jane è stata protagonista della serie Syfy con protagonista Emmanuelle Vaugier. Due anni dopo la serie ha visto un reboot con Kristanna Loken. La Chastain sarà anche la protagonista di Seducing Ingrid Bergman, oltre che una dei volti di The Death and Life of John F. Donovan, di Xavier Dolan e di X-Men: Dark Phoenix.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Painkiller Jane: ecco chi scriverà la...