Ozzy - cucciolo coraggioso, clip in esclusiva del film d'animazione

Patrizio Marino

Dopo essere stato presentato al Festival di Toronto, all'American Film Market, al Festival di Berlino e a quello di Cannes, esce in Italia il 2 marzo Ozzy - Cucciolo coraggioso del regista spagnolo Alberto Rodriguez.

Ozzy-cucciolo coraggioso racconta una storia che, nonostante veda la presenza quasi esclusiva di personaggi canini, parla di crescita personale e amicizia. La vita idilliaca del nostro eroe viene interrotta quando i suoi padroni decidono di partire per un viaggio in Giappone e lo lasciano in quella che loro pensano essere una spa di lusso per gli amici a quattro zampe. Invece, nel momento in cui la famiglia saluta Ozzy, il cane viene spedito in un'ex prigione riadattata per cani, dove i prigionieri costruiscono frisbee per l'azienda del presunto proprietario della spa.

La voce di Ozzy è di Fabrizio Manfredi mentre Luigi Ferraro presta la voce a Hot Dog. Scheggia è doppiato da Marco Mete, Roccia da Paolo Marchese e Don Vito da Davide Lepore.

Il film è distribuito da EAGLE PICTURES, oggi vi proponiamo in esclusiva una clip con Ozzy e i suoi simpatici amici a quattro zampe.

