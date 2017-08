Ozark: Netflix rinnova la serie per una seconda stagione

Netflix ha annunciato di aver rinnovato la sua serie Ozark, con protagonisti Jason Bateman e Laura Linney, per una seconda stagione.

L'ordine prevede la realizzazione di dieci nuovi episodi che debutteranno sulla piattaforma di streaming nell'estate 2018.

Fanno parte del cast anche Esai Morales, Julia Garner, Marc Menchaca, Jason Butler Harner e Harris Yulin.

La sinossi ufficiale della serie:

I coniugi Byrdes e i loro figli adolescenti, Charlotte e Jonah, sono una famiglia ordinaria, che conduce una vita assolutamente normale - o almeno ci prova in tutti i modi.

L'unica eccezione è il lavoro un po' particolare del capofamiglia Marty, consulente finanziario di Chicago che come seconda attività ricicla denaro sporco per uno dei più grandi cartelli di droga messicani.

Quando le cose vanno storte, Marty è costretto a trasferirsi con la sua famiglia dai grattacieli di Chicago alla piccola e semplice cittadina di Ozarks, nel Missouri.

