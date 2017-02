Outlander: i fan dovranno attendere settembre per la terza stagione

Starz ha annunciato che la terza stagione della serie Outlander andrà in onda a partire da settembre.

Le riprese dei tredici espisodi si sono svolte fino a questi giorni in Scozia e Caitriona Balfe e Sam Heughan, interpreti di Claire e Jamie, in un video hanno annunciato che la produzione si sposterà ora in Sud Africa.

La location verrà utilizzata per girare le sequenze ambientate ai Caraibi nel romanzo Voyager, scritto da Diana Gabaldon.

I nuovi episodi si svolgeranno dopo che Claire è ritornata nella sua dimensione temporale, incinta. Il suo matrimonio con Frank va in crisi a causa della gravidanza, mentre Jamie nel diciottesimo secolo cerca di ricostruire la propria vita dopo la battaglia di Culloden e la scomparsa della donna amata.

