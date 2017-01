Our War, al cinema dal 20 gennaio il documentario sui combattenti contro l'ISIS

Dal 20 gennaio 2017 nei cinema italiani arriva Our War, il documentario di Benedetta Argentieri, Bruno Chiaravalloti e Claudio Jampaglia, che racconta le storie e il mondo di tre volontari internazionali partiti per la Siria a combattere l'autoproclamato Stato islamico. Uno spaccato su una realtà inedita e ancora poco conosciuta rispetto ai "foreign fighters" del terrorismo islamico.

L'arrivo nelle sale segue la partecipazione Fuori Concorso allo scorso Festival del Cinema di Venezia, allo Stockholm International Film Festival, a FilmMaker e le molte entusiastiche recensioni nazionali e internazionali.

Our War, prodotto da Possibile Film e Lorenzo Gangarossa, con Rai Cinema e in associazione con Start, racconta la storia di Karim, Joshua e Rafael: tre ragazzi che per motivi diversi hanno scelto di abbandonare le proprie certezze e benessere, per arruolarsi come volontari alle Unità di Protezione Popolare (YPG), le milizie curde che controllano la regione Nord Est della Siria, denominata Rojava.

Karim è un attivista politico italiano e dopo aver portato aiuti umanitari in Rojava ha deciso di combattere; Joshua ex-marine statunitense ritorna a combattere in Medio Oriente "dalla parte giusta"; e Rafael, guardia del corpo svedese, va per solidarietà incontro alle proprie radici familiari. Vite ed esperienze distanti che hanno trovato nello YPG una comunità solidale e nella causa curda una ragione in più per combattere.

Our War ci porta dalle postazioni di tiro, a pochi metri dalla linea di fuoco dell'Isis, alla quotidianità nelle nostre case e città, si spinge nell'intimità e nel labirinto di aspirazioni e di contraddizioni dei tre protagonisti accompagnando la loro esperienza personale ed emotiva, sfiorando i loro incubi ed affrontando domande senza possibilità di appello: può mai essere giusto uccidere un altro essere umano?

Il film è a disposizione del pubblico tramite l'innovativa piattaforma MovieDay, dove ciascuno può scegliere la città, la sala e la data in cui vedere Our War. Un meccanismo di distribuzione dal basso che favorisce la scelta e la partecipazione diretta del pubblico. E dopo una settimana sono già previste proiezioni a Milano, Cagliari, Roma, Torino, Vercelli, Perugia, Genova, Ferrara con personaggi, eventi e l'intervento dei registi.

