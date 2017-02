Oscar Isaac protagonista del film The Garbo Network

Oscar Isaac sarà il protagonista del film The Garbo Network, scritto da William Wheeler.

Il progetto si ispira alla storia vera di Juan Pujol Garcia, un eccentrico agente che fa il doppio gioco e, senza esperienza e addestramento militare, è riuscito a convincere i tedeschi e gli inglesi ad assumerlo come spia.

L'uomo era in realtà leale al Regno Unito e collaborava con l'MI5, inventandosi l'esistenza di una rete di circa 27 spie che sosteneva essere attive in Inghilterra, Scozia e Irlanda. Lo stratagemma ha aiutato gli inglesi durante l'invasione in Normandia.

Garcia ha inoltre ricevuto delle medaglie sia dai tedeschi che dall'impero britannico.

Oscar Isaac ha recentemente ripreso il ruolo di Poe Dameron in Star Wars: The Last Jedi.

