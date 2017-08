Oscar 2018: secondo gli esperti Dunkirk è il frontrunner

La Warner Bros., come molti studios, si muove con molta cautela quando si parla di corsa agli Oscar: far uscire un film lanciandolo da subito come potenziale vincitore nella stagione degli awards manda un pericoloso messaggio al pubblico. Dunkirk, il film del momento per la casa di produzione, è stato ricevuto con entusiasmo da pubblico e critica e, al momento, risulta essere il frontrunner per dominare la prossima edizione degli Academy Awards.

Secondo il sito Gold Derby, in una classifica votata settimanalmente dagli esperti, il film di Christopher Nolan domina le previsioni, seguito da The Post di Steven Spielberg, Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino, Scappa - Get Out di Jordan Peele e Downsizing di Alexander Payne.

Per iniziare a ricordare che Dunkirk è uno dei titoli dell'anno, la Warner Bros. manderà il film al Toronto Film Festival, per la riapertura del famoso Ontario Place Cinesphere, il primo IMAX mai creato, nato nel 1971. Nolan ha utilizzato il formato IMAX durante alcune riprese già ne Il cavaliere oscuro, mentre Dunkirk è stato interamente girato così. Il regista di Memento manca dal festival da 19 anni, quando presentò Following.

L'atteso progetto racconta l'evacuazione della città francese di Dunquerque avvenuta nel maggio del 1940, a seguito dell'invasione nazista della Francia nelle prime fasi della Seconda Guerra Mondiale. L'operazione militare britannica salvò la vita a 330.000 persone quando i soldati alleati furono circondati dalle forze tedesche. Fanno parte del cast di Dunkirk, in arrivo nei cinema italiani il 31 agosto, Cillian Murphy, Tom Hardy, Kenneth Branagh, Mark Rylance, James D'Arcy e Harry Styles.

