Oscar 2017, tutti i premi: Moonlight miglior film, per La La Land sei statuette!

Si è conclusa la cerimonia degli Oscar 2017, condotta quest'anno da Jimmy Kimmel dal celebre Dolby Theatre di Hollywood e si è conclusa in un modo che nessuno avrebbe mai immaginato!

Grande imbarazzo per l'errore che ha portato sul palco a festeggiare per il miglior film prima La La Land e poi invece Moonlight. Un momento vergognoso che ha rovinato la festa davvero a tutti!

In ogni caso i premi hanno mantenuto gran parte delle aspettative della vigilia, con Casey Affleck miglior attore, Emma Stone migliore attrice, Mahershala Ali e Viola Davis non protagonisti.

Ma ecco l'elenco completo dei vincitori agli 89esimi Academy Awards:

L'evento è stato trasmesso su Sky e TV8 durante la notte di Domenica 26 Febbraio. Se non siete riusciti a seguire la diretta potrete vedere la replica dell'intero evento lunedì 27 Febbraio su Sky Cinema Oscar HD a partire dalle 10.20. Mentre un riassunto con Il meglio della notte degli Oscar 2017 andrà in onda sempre lunedì dalle 21.15 su Sky Cinema HD e poi alle 23.30 su Sky Uno HD.

