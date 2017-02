Oscar 2017, tutti i nostri speciali video sui candidati

Valerio Di G.

Siamo finalmente arrivati al momento più glamour dell'anno cinematografico, la Notte degli Oscar! Tra i tanti attori in competizione troviamo Emma Stone, Denzel Washington, Casey Affleck, Viola Davis e Isabelle Huppert! Mentre tra i titoli favoriti ci sono La La Land, Moonlight, Manchester by the Sea e Vi presento Toni Erdmann!

Moltissimi dunque i film in competizione per vincere l'ambito premio che chiude la season awards e rilancia un nuovo anno di grande Cinema. In attesa di scoprire e commentare i vincitori durante la cerimonia date un'occhiata a tutti i nostri video/approfondimento, ai nostri speciali che abbiamo realizzato in attesa degli Oscar 2017.

Ripercorriamo insieme un anno di grandi film e di grandi interpretazioni. Vi ricordiamo inoltre di farci compagnia a partire da mezzanotte con la diretta di Movieplayer.it! E buona notte degli Oscar a tutti!

Ovviamente anche noi di Movieplayer.it seguiremo la cerimonia e vi aspettiamo per una diretta speciale sugli Academy Awards a mezzanotte in punto e la news minuto per minuto sulla cerimonia e i premi.

