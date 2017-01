Oscar 2017: Tom Hanks ed Amy Adams inseriti per sbaglio tra i candidati

Dopo il danno, la beffa. Non solo Tom Hanks ed Amy Adams sono stati snobbati dall'Academy nonostante le loro eccellenti performance, ma sono stati perfino inseriti per sbaglio nella lista dei candidati alle prestigiose statuette presenti sul sito degli Academy Awards.

Tom Hanks è stato inserito come miglior attore per Sully, mentre Amy Adams risultava nella lista all'Oscar per miglior attrice con Arrival.

ABC Digital ha prontamente riconosciuto l'errore, correggendo le liste e scusandosi pubblicamente con i due attori. Nel comunicato si dichiara: "Questa mattina, nel tentativo di diffondere prontamente le candidature, ABC Digital ha postato brevemente delle informazioni errate sul sito Oscar.com."

ABC Digital ha comunque difeso il proprio operato, spiegando che le informazioni sono state riportate in modo errato solo sul sito, mentre gli aggiornamenti sui social media erano corretti. "Le candidature diffuse via Twitter erano corrette. ABC ha prontamente identificato e corretto gli errori. Ci scusiamo con l'Academy, con la stampa e con i fan per la confusione".

Amy Adams ha ammesso di non essersi accorta dell'errore che riportava il suo nome al posto di quello di Ruth Negga, candidata per Loving, fino a dopo che è stato corretto.

