Oscar 2017: svelato il motivo per cui Brad Pitt era assente all'evento

Brad Pitt è tra i produttori di Moonlight, vincitore del premio Oscar come Miglior Film, ma non era presente alla cerimonia di consegna dei riconoscimenti assegnati dall'Academy, dando così spazio a diverse ipotesi e supposizioni legate alla sua assenza. Il sito The Hollywood Reporter ha ora svelato il motivo per cui la star non ha partecipato alla serata: Pitt era impegnato a completare una scultura nello studio dell'artista britannico Thomas Houseago.

Brad, che ha sempre espresso la sua passione per l'arte, sarebbe al lavoro sull'opera da circa dieci giorni ma per ora non sono stati diffusi i dettagli del progetto.

Tra i nuovi progetti come produttore di Pitt, attraverso la sua Plan B Entertainment, ci sono Okja e la miniserie Lewis and Clark.

