Oscar 2017 shock: revocata una nomination all'ultimo minuto

Cristiano Ogrisi

Il film 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi di Michael Bay è stato nominato agli Oscar per Miglior Sound Mixing, ma l'Academy ha appena revocato una delle sue nomination.

Greg P. Russell non può più ricevere l'Oscar, sebbene abbia lavorato proprio in quel reparto del film, perché avrebbe chiamato i giurati al telefono per promuovere il suo lavoro nella pellicola. Il resto del team, Gary Summers, Jeffrey J. Haboush e Mac Ruth, è ancora in gara per la statuetta.

Ecco la dichiarazione completa dell'Academy:

Statement from the Academy rescinding a nomination for sound mixing pic.twitter.com/SjmrKXCDxp — Rebecca Keegan (@ThatRebecca) 25 febbraio 2017

