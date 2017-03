Oscar 2017: Nicole Kidman svela il prezioso segreto del suo strano applauso

Nicole Kidman è stata al centro dell'attenzione degli spettatori sintonizzati sulla cerimonia degli Oscar a causa del suo strano, e divertente, modo di applaudire. Online le immagini in cui la star australiana sembrava quasi imitare una foca sono diventate virali, accompagnate da strani quesiti e ipotesi sulla natura del suo particolare comportamento.

Nicole, intervistata dalla radio KIIS FM, ha ora rivelato il motivo per cui usava solo la parte bassa delle mani per applaudire: "Sono felice di chiarire la situazione perché è stato davvero strano! Pensavo 'Santo cielo voglio applaudire, se non lo faccio sembrerebbe strano, giusto? La gente si sarebbe chiesta 'Perché Nicole non sta applaudendo?'. Quindi stavo lo stavo facendo ma era davvero difficile perché avevo indossato un enorme anello che non era di mia proprietà ma era assolutamente favoloso ed ero terrorizzata all'idea di danneggiarlo".

L'attrice ha quindi proseguito: "Pensavo 'Non ci sono cose più importanti su cui concentrarsi che un applauso da foca?'".

Little known fact about Nicole Kidman - she is in fact half sea lion pic.twitter.com/42Eos1YHkZ — Stephen Leng (@steveleng) February 27, 2017

